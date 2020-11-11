شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه فريق أبو شحاته ودياً اليوم استعداداً للبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الإسماعيلى أولى ودياته اليوم الأربعاء حينما يواجه فريق أبو شحاته ودياً على ستاد الاسماعيلية فى إطار تحضيرات الفريق لإستنئاف منافسات كأس العرب للأندية الأبطال ، إضافة لبطولة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة ، ويتطلع جهاز الدراويش بقيادة البرازيلى “هيرون ريكاردو” من خلال الوديات للوقوف على مدى انسجام الوافدين الجدد مع باقى عناصر الفريق فضلا عن تطبيق مجموعة من الجمل الخططية وتلافى الأخطاء التى ظهرت خلال مباريات الموسم المنقضى.

فى سياق مختلف، استفسر مسئولو النادى الإسماعيلى من نظرائهم فى الاتحاد العربى عن الموعد المقترح لإقامة مباراة الدراويش مع الرجاء المغربى، فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية، لاسيما بعدما ودع بطل المغرب دورى الأبطال الأفريقى بالخسارة من الزمالك 4-1 بمجموع المباراتين وتأهل الفارس الأبيض لملاقاة الأهلى فى المباراة النهائية فى 27 نوفمبر الجارى.

ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أعلنت فى وقت سابق، استئناف منافسات البطولة، بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، وسيتم استكمال منافسات الدورين نصف النهائى والنهائى، بعد تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربى والإسماعيلى والاتحاد والشباب السعوديين، ووفقا للحساب الرسمى لنادى الشباب السعودى على تويتر، فقد تقرر أن يقام دور الذهاب بين الشباب السعودى ومواطنه اتحاد جدة يوم الأبعاء الثانى من ديسمبرالمقبل بالرياض، على أن تكون مباراة الإياب يوم الاثنين 4 يناير 2021 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.