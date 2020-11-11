جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 : سمير القاسمي

‏قل للحبيب الذي طالت قطيعته

ولج في الهجر مع حبي وإشفاقي

لـتقرعن علي السن من نـدم

إذا تذكرت يوما صفْو أخلاقي

مع اعتذاري للشاعر الذي لا أتذكر أسمه يستحق نجم اليوم هذه الابيات بعد أن شاهدت جسده المتخضم وشعرت بالحزن عليه ، الحزن الدائم على لاعبين اليمن بعد تركهم لعب كرة القدم ، ووضعت مقارنة بين لاعبين العالم ولاعبين اليمن المعتزلين ، صحيح لم أنسى الوضع الاقتصادي المزري لكل ابناء جلدتي رياضيين وغير رياضيين ، ولم اعتب عليهم بالقدر الذي زاد الحزن في قلبي ، عندما نظرت إلى الصورة وتفحصت بطلها ، تذكرت نجمها وأيامه مع شعب إب والاندية الاخرى التي لعب فيها وكذلك مع منتخبنا الوطني ومنتخب الناشئين خصوصا ، الايام الخوالي تلك لن تعود يا اكرم من لعب كرة القدم في اليمن ، أكرم الورافي الذي كان يلعب بمزاج القهوة اليمنية ، عند مشاهدته كأنك ترتشف كأس من النسكافية المحروق بعناية على يد قهوجي ماهر ، أكرم الورافي اعادتني صورتك إلى ذلك اللاعب الاكرم الذي امتعنا طوال عقدين من الزمن في خط المنتصف ، لمساتك السحرية صناعتك للاهداف بروعة الموسيقار ، أكرم أرجوك حافظ على صحتك لا تترك كرة القدم وممارسة الرياضة ، أعرف ان مشاغل الحياة تقتل وقتك ، لكن محاولة منك ستنجح كما كنت تحاول أمام مرمى المنافسين ، أكرم الورافي كُن كما عرفناك قوياً ذات عزيمة صلبة امام امواج الحياة الصعبة والتي تحطم قمم الجبال لكن لا تنسى أنك في النهاية أكرم من لعب كرة القدم في اليمن !