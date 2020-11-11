اتحاد الكرة يدعو شحاتة وميدو وعبد الغني والخطيب وعبد الحميد لتكريم محمد صلاح

وجهت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الدعوة لعدد من نجوم الكرة المصرية، لحضور حفل تكريم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول المقرر له الثامنة مساء اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس.

ودعا اتحاد الكرة جمال عبد الحميد وحسن

شحاتة وأحمد حسام ميدو نجوم الزمالك السابق، بجانب محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسن حمدي رئيس النادي السابق ومجدي عبد الغني نجم الأهلي الأسبق وعضو اتحاد الكرة السابق، كما دعا اتحاد الكرة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وأحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، وعصام الحضري حارس الفراعنة الأسبق، بخلاف عدد آخر من نجوم الكرة.

ويقيم اتحاد الكرة حفل تكريم لمحمد صلاح احتفالًا بإنجازاته مع ليفربول على مدار الفترة الماضية وعلى رأسها حصده بطولة الدوري الإنجليزي.