الأهلي يحضر احتفالية تكريم محمد صلاح برئيسين

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم تكريم النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.



ويتواجد صلاح في الأراضي المصرية هذه الأيام، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهتي توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

وكشفت تقارير مصرية نقلا عن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، عن دعوة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي لحفل تكريم محمد صلاح.

وأوضج مرجان في تصريحات نشرها موقع "في الجول" المصري أن الأهلي تلقى دعوة رسمية لحضور الخطيب بجانب حسن حمدي، الرئيس الأسبق للنادي، لحفل التكريم.

ويأتي هذا التكريم للاحتفاء بفوز صلاح بلقب البريمييرليج كأول لاعب مصري يحقق ذلك على مدار التاريخ.

يذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، وتمكن من قيادة الفريق حتى الآن لتحقيق 4 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام ذاته، بجانب الدوري الإنجليزي العام الحالي.