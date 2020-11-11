شكرا لقرائتكم المقاولون يكثف التدريبات البدنية في المرحلة الأولى من الإعداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، التدريبات البدنية خلال المرحلة الأولى من الإعداد، تمهيداً لمشاركة الفريق فى كأس الكونفرالية الأفريقية المقرر انطلاقها فى 29 نوفمبر الجارى، على أن تشمل المرحلة الثانية والتى من المقرر إقامتها فى معسكر الأسكندرية تدريبات الكرة، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق مفاجأة فى مشاركتهم ببطولات الكاف بعد غياب استمر حوالى 15 عاماً.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير أن نادى المقاولون العرب واجه حظاً صعباً فى قرعة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بكأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أنه حال تأهله من مواجهة بطل جيبوتى فى دور الـ64 سيواجه النجم الساحلى، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع شوبير": المقاولون لن يلعب باللاعبين الجدد فى الدور التمهيدى الأول.

وأضاف: فريق سولار الجيبوتى أهم نجومه هو سونج نجم الأرسنال والكاميرون، انضم لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بعد رحيله عن سيون السويسرى، ولا أعرف كيف بعد الباع الطويل فى الملاعب انضم للدورى الجيبوتى.

وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة، بدون حضور أي ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول في نوفمبر الجاري.

ويلعب بيراميدز في دور الـ32 وصيف النسخة الماضية من البطولة ضد الفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي، على أن تقام مباراة الإياب لبيراميدز في القاهرة.

أما المقاولون العرب سيكون الفريق المصري الوحيد الذي يبدأ البطولة الأفريقية من الدور التمهيدي، وسيواجه سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر، وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي،على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلى.