شكرا لقرائتكم أسوان يسافر إلى الإسكندرية الأسبوع المقبل للدخول فى معسكر مغلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة سامى الشيشينى إلى مدينة الأسكندرية، الأسبوع المقبل، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، وذلك بع انتهاء المرحلة الأولى المقامة حالياً بمعسكر أبناء الجنوب بالمركز الأوليمبى، حيث يستعد الفريق للموسم الجديد بعد التمكن من البقاء بالدورى الممتاز فى إنجاز كبير للفريق مع ضعف الإمكانيات المادية، ومن المقرر أن تشهد الفترة الثانية من الإعداد بعض المواجهات الودية.

وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة الشركة المسئوله عن الملعب لتجهيز أرضيته والإفادة بلائحة تأجير الملعب حتى يجهز النادى المصاريف المالية المطلوبة.

كما قام مجلس إدارة أسوان أيضًا بمخاطبة شركة الكهرباء للإفادة بتكاليف إقامة المباريات ليلا، بالإضافة إلى مخاطبة الصحه والمستشفى الجامعي للتنسيق في موضوع مسحة كورونا ومواعيد الطيران الداخلي.

ويعمل مجلس أسوان على إعداد ملف كامل وعرضه على محافظ أسوان حتى يكون مع النادي في الصورة تحسبا لأي قرار في هذ الشان.

وأنهى مسئولو أسوان صفقة استعارة عبد الوهاب إسماعيل، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبى، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.

وكان سامى الشيشينى، المدير الفنى الجديد لفريق أسوان، قد تولى المسئولية بشكل رسمى بعد قيادته لمران الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء الماضى، فى المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبى استعداداً للدورى فى الموسم الجديد ، وكان اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان قد أكد فى تصريحات خاصة أنه يتم التشاور مع الجهاز الفنى للفريق سواء فى مصير الراحلين عن أسوان أو الصفقات المنتظرة.