شكرا لقرائتكم محمد صادق ينتظم فى مران الإسماعيلى بعد الاستبعاد من المنتخب الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم اليوم محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى بالتدريبات الجماعية لفريقه بعد استبعاده من مواجهة المنتخب الاوليمبى مع نظيره البرازيلى ، ويستعد الدراويش لخوض منافسات البطولة العربية حال استئنافها ، بجانب مسابقة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة ، وتقام مباراة مصر وكوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجارى باستاد السلام بينما تقام ودية مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر على استاد القاهرة.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقي غريب كل من عمر رضوان (الجونة) ومحمد اشرف (طنطا) واحمد يوسف (اف سي مصر ) ومحمد صادق (الاسماعيلي ) واحمد أيمن (الاسماعيلي ) من القائمة النهائية للفريق.

وضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وفى وقت سابق ، أكد علاء وحيد المتحدث الرسـمي للنادي الإسماعيلي أن لجنة التعاقدات تسير بشكل جيد في ملف الصفقات الجديدة، ولن يتم الإعلان عن أي صفقة جديدة إلا بعد التوقيع الرسمي، وقال وحيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أطلقنا مبادرة باستضافة نهائى أفريقيا بين الأهلي والزمالك، من أجل نبذ التعصب أيضًا".

وأضاف: "طرحنا مبادرة لاستضافة مجلس إدارة الأهلي لزيارة الإسماعيلية من أجل إزالة الاحتقان تمامًا، والعلاقة جيدة بين محمود الخطيب وإبراهيم عثمان".

وواصل: "انتهي وقت إقامة مباريات الأهلي في برج العرب، نتمنى إقامة المباريات في الموسم الجديد على استاد الأهلي بالسلام واستاد الإسماعيلي، نتمنى انتهاء الأزمات وبدء موسم جديد بشكل جيد يسود فيه الروح الرياضية".

وحول إمكانية وجود تعاون مع الأهلي لضم صفقات جديدة، قال علاء وحيد: "لجنة التعاقدات هي من تحدد اللاعبين والصفقات، ولكن العلاقات جيدة مع النادي الأهلي، واطمئن جمهور الإسماعيلي بأن التعاقدات الجديدة مبشرة، ومن الصعب نعلن عن أي صفقة جديدة إلا بعد التوقيع النهائي".

وواصل: "جمهور الإسماعيلي ليس راضيًا بشكل كبير حتى الآن عن الصفقات، لكن نسعى لضم لاعبين جدد، وهناك لجنة متخصصة في التعاقدات الجديدة، سنتعاقد مع الأفضل ولن نبحث عن الشو، نطالب الجمهور بالصبر في الفترة الحالية".

وأكمل: "نتمنى صناعة الفريق الأمثل، لجنة التعاقدات ترى أن النادى فى حاجة لضم لاعبين من الأهلى وبيراميدز، وهناك اتصالات مستمرة، وأتمنى الإعلان قريبا بعد الوصول لاتفاقات نهائية".