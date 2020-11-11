محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الثلاثاء:
الحضري: اعتزلت نهائيا.. وشارة القيادة لن تزيد صلاح
أحمد حسن: لم يجرؤ أحد على سحب شارة المنتخب مني لصلاح
الاتحاد يعلن رغبته في ضم بادجي من الأهلي
مدرب توجو غاضبا: نعيش وضعا غير مسبوق قبل مواجهة مصر
مدرب الجزائر: نرغب بشدة في تحطيم رقم منتخب مصر
فرج عامر: مبروك على الأهلي بدر بنون
الأهلي يعلن استعادة 4 معارين.. ومصير أحمد ياسر ريان
العين الإماراتي: الإصابة وراء غياب كودجا عن توجو أمام مصر
اتحاد الكرة يُلغي بنداً يتعلق بالمعارين.. ويحدد موعد الدوري الجديد
الخليج 365 يكشف التفاصيل المالية لصفقة انتقال عنتر إلى المصري
تنس طاولة.. دينا مشرف تودع بصعوبة مونديال السيدات
وزير الرياضة: وضعنا كل السيناريوهات بالتنسيق مع "كاف" استعدادًا لنهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك
رسميا.. المصري يعلن صفقته الثانية من الزمالك
اتحاد الكرة يكشف لمصراوي موعد انطلاق الدوري الجديد
اتحاد الكرة لمصراوي: مد فترة القيد المحلي لنهاية نوفمبر
خاص.. وكيله يرد.. هل ينتقل فرجاني ساسي إلى بيراميدز؟
مران المنتخب.. صلاح يتدرب لأول مرة تحت قيادة البدري
الكشف عن السبب لاحقاً.. أبو ريدة لن يترشح لرئاسة كاف
بحضور الخطيب وشحاتة.. اتحاد الكرة يكرم محمد صلاح
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. رغبة الاتحاد في ضم محترف الأهلي.. وضم المصري لـ "عنتر" من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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