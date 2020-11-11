مصدر بالاتحاد التوجولي يكشف مفاجأة بشأن رفض العين الإماراتي لسفر لابا

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد توجو لكرة القدم مفاجأة بشأن أزمة لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي.

قال المصدر في تصريحاته لـ "الوفد"، بأن مسؤولي الاتحاد مستائين بسبب رفض النادي الإماراتي، لرحيل لابا لتمثيل منتخب بلاده، وسيتجهون لتقديم شكوى للإتحاد الأفريقي والدولي لحفظ حقوقهم.

أوضح المصدر، بأن نادي العين يستند لما

أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ١ أكتوبر الماضي، وهو بأن النادي يحق له الرفض، حيث أن اللاعب عند عودته لناديه سيخضع لحجر صحي لمدة ١٤ يومًا، وهنا يستند نادي العين لذلك الأمر.

وتابع، ذلك البند قد اصدره الفيفا في

ظل جائحة كورونا ، وأن الاتحاد من جهته يدافع عن احترام نزاهة المنافسات الدولية للمنتخبات من الفرق الممثلة ويناشد الفيفا المسؤول عن ضمان هذا المعيار الذي بدونه سيتم المساس بالاستدعاءات الوطنية للاعبين، وستكون خطر، وبهذه الوتيرة ، قد نفقد مشاركة لابا بالفعل.

وكان نادي العين قد أعلن رفضه سفر لابا كودجو لمواجهتي توجو ومصر ، المقرر لها يومي ١٤ و١٧ نوفمبر من الشهر الجاري.