معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا سيعلن صفقاته في مؤتمر صحفي

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوبترا ان الأجواء في سيراميكا أسرية بشكل كبير وهو ما انعكس على الفريق ونجاحه في التأهل للدوري الممتاز .
وقال البطاوي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان اللاعبين كانوا يرغبون في اثبات نفسهم في الدوري. وتابع ان سيراميكا يمتلك إمكانياتتجعله جزء من منظومة الرياضة المصرية الفترة المقبلة.
واضاف أنه لم يعلن عن ضم 5 لاعبين من المقاصة والإعلان سيتم في مؤتمر صحفي يحدد موعده لاحقا.
واتم أنه لديه مفاجآت أخرى كثيرة نجهز لها وستظهر للنور خلال أيام .
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