وزير الرياضة: لدينا الحق في تغيير مجلس إدارة الزمالك حال وجود مخالفات

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن ما أثير حول قانونية حل مجلس إدارة نادي الزمالك حال وجود مخالفات. وقال صبحي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " من حق الوزارة حل مجالس إدارات الأندية حال وجود مخالفات، لأن دور الوزراة رقابي على كافة الهيئات الوزراة رقابي على كافة الهيئات الرياضية ". وأضاف " حصلنا على حق الضبطية القضائية من الجهاز المركزي للمحاسبات، ونعمل وفق وجود وتتابع الأزمات". وشدد وزير الرياضة " القانون ينص أن في حال ثبوت مخالفات في الزمالك فمن حق الوزارة إحالة المجلس إلى النيابة وتغييره". الزمالك فمن حق الوزارة إحالة المجلس إلى النيابة وتغييره". وأتم " عندما يكون هناك قرارا رسميا سنعلنه ونكشف عنه مباشرة، وسيكون قرارا عادلاً،". يذكر أن الزمالك سيصطدم بنظيره الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل. وكانت اللجنة الاولمبية المصرية أصدرت قرارا بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات مع الإلزام باجراء انتخابات لمجلس إدارة النادي.

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