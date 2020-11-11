شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعي: «وزير الرياضة متى سيجلس مع لاعبي الاهلي والزمالك؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بشير التابعي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ان مباراة القمة الافريقية المقبلة بين الاهلي والزمالك فرصة رائعة لنبذ التعصب والتحلي بالروح الرياضية وتساءل التابعي: «لماذا لم يجتمع وزير الرياضة اشرف صبحي مع لاعبي الاهلي ولاعبي الفريق حتي الان؟ وقال متي يسجتمع الوزير مع اللاعبين من اجل مطالبتهم بالتحلي بالروح الرياضية». واكد خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبدالهادي ان الوزير عليه دور كبير للقضاء على الاحتقان قبل القمة بزيارته لمقر كل نادي قبل القمة الافريقية الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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