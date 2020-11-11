شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدوري في موسمه الجديد ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد بطولة الدوري الممتاز الجديد. وقال نائب رئيس الجبلاية في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورت» الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل سيكون موعداً لانطلاق الموسم الكروى الجديد في مصر«. وقرر الإتحاد المصري لكرة القدم، مد فترة القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الجاري، عقب 3 أيام من موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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