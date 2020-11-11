شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعي: «ولادي أهلاوية وبستخبى منهم لما الأهلي يفوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب بشير التابعي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق جماهير الاهلي والزمالك بنبذ التعصب في مباراة القمة الافريقية المقبلة في نهائي دوري الأبطال وقال بشير التابعي في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامي مهيب عبدالهادي :«أولادي يوسف عمر أهلاوية ويشجعون النادي الأهلي بقوة ولما الأهلي بيفوز على الزمالك بستخبي منهم». وتابع: «زوجتي وبنتي زملكاوية ومتعصبين وتحديداً نجلتي التي تمليء غرفتها بصور وذكريات الزمالك». الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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