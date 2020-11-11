شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: لعبت للزمالك قبل الأهلي ..«ومش عارف اشتغل في ‏الدوري»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لعب لصفوف الناشئين بنادي الزمالك قبل الانضمام لصفوف المقاولون العرب وبداية رحلته مع القلعة الحمراء.

وأضاف كمونة خلال تصريحات لقناة النهار:«رحلت عن تدريب شبين الكوم لعدم شعوري بالتقدير من قبل مجلس إدارة النادي».

وواصل:«مش عارف اشتغل في الدوري الممتاز علشان الوكلاء مسيطرين على أغلب رؤساء النادي».