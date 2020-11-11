شكرا لقرائتكم خبر عن ‎‎ميدو يكشف عن أفضل صفقة أبرمها الأهلي خلال أخر 5 مواسم ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بما يقدمه المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي، خلال المباريات الأخيرة.

وقال ميدو عبر قناة النهار:«ديانج هو أفضل صفقة أبرمها النادي الأهلي خلال أخر 5 مواسم».

وشدد ميدو في حديثه إلى أن ديانج منح خط وسط الأهلي قوة كبيرة منذ حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

ويلتقي الأهلي بالزمالك في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري بملعب القاهرة على لقب دوري أبطال أفريقيا.