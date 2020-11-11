شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو ينتقد قرار رحيل عبدالحميد بسيوني من طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، قرار طلائع الجيش برحيل المدير الفني لفريق الكرة بالنادي عبدالحميد بسيوني. وقال ميدو عبر تصريحات لقناة النهار التليفزيونية:«قرار رحيل عبدالحميد بسيوني عن طلائع الجيش في هذا التوقيت»غريب، وغير مفهوم«. وكان الجيش قد أعلن تعيين طارق العشري خلفاً لعبدالحميد بسيوني، على الرغم من قيادة الأخير للفريق العسكري بنجاح منذ توليه المهمة. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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