شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي السابق: تعرضنا للسب من لاعبي الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف لؤي وائل مدافع الجونة الحالي والأهلي السابق، عن كواليس لقاء فريقه أمام الزمالك الموسم قبل الماضي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 في الدوري.

قال وائل في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «تعرضنا لألفاظ خارجة من لاعبي الزمالك، كانوا في حالة عصبية كبيرة ولهم العذر في ذلك لأن عدم فوزهم باللقاء سيؤدي إلى خسارتهم بطولة الدوري».

وواصل: «كنا نخوض اللقاء بهدوء شديد لكن تعاهدنا على إثبات أنفسنا خاصة وأن البعض حاول التقليل من فريق الجونة قبل المباراة».