شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي السابق: تعرضنا للسب من لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف لؤي وائل مدافع الجونة الحالي والأهلي السابق، عن كواليس لقاء فريقه أمام الزمالك الموسم قبل الماضي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 في الدوري.
قال وائل في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «تعرضنا لألفاظ خارجة من لاعبي الزمالك، كانوا في حالة عصبية كبيرة ولهم العذر في ذلك لأن عدم فوزهم باللقاء سيؤدي إلى خسارتهم بطولة الدوري».
وواصل: «كنا نخوض اللقاء بهدوء شديد لكن تعاهدنا على إثبات أنفسنا خاصة وأن البعض حاول التقليل من فريق الجونة قبل المباراة».
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