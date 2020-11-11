شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: علي معلول سيكون نقطة ضعف الأهلي أمام الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح نجم ومدرب الزمالك السابق، أن الظهير الأيسر التونسي لفريق النادي الأهلي على معلول، ربما يكون نقطة ضعف فريقه في نهائي القرن أمام الزمالك على لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي بالزمالك على لقب دوري أبطال أفريقيا في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

وأوضح صلاح خلال تصريحات عبر شاشة قناة النهار:«الاندفاع الهجومي لمعلول وتأخره في العودة للتغطية الدفاعية سيكون نقطة ضعف للأهلي ويحب أن يستغلها الزمالك في النهائي الأفريقي».