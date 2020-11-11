شكرا لقرائتكم خبر عن لوك شاو يغيب عن «الشياطين الحمر» بسبب إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مانشستر يونايتد، إن الظهير الأيسر لوك شاو سيغيب لمدة شهر بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في الانتصار 3-1 على إيفرتون، السبت الماضي. وخرج لوك شاو البالغ من العمر 25 عاما، مصابًا من المباراة، ليحل أكسل توانزيبي بدلًا منه.

ويتوقع أن يغيب مدافع منتخب إنجلترا عن مواجهات وست بروميتش ألبيون وساوثهامبتون ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك عن مباريات اسطنبول باشاك شهير وباريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري الأبطال.

وشارك شاو في جميع مباريات المان يونايتد في الدوري الممتاز قبل الإصابة. وتمهد إصابة لوك شاو، مشاركة الوافد الجديد أليكس تيليس الذي أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي، لكنه تعافى من الوباء.