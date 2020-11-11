شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلن عن مد اتحاد الكرة فترة القيد حتى 30 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، أن الجبلاية ستتخذ قراراً رسمياً بمد فترة القيد حتى 30 من نوفمبر المقبل.
وأشاد ميدو خلال تصريحات عبر شاشة قناة النهار بالقرار الذي سيدمر اتحاد الكرة المصري برئاسة عمر الجنايني، مشيراً إلى أنه سيحل أزمة كبيرة للاهلي والزمالك قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي بالزمالك على ملعب القاهرة في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري على لقب دوري أبطال أفريقيا.
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