شكرا لقرائتكم خبر عن الركبة تبُعد جيمس وارد بروز عن قائمة «الأسود الثلاثة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ساوثهامبتون، عن خروج لاعب وسط الفريق جيمس وارد بروز من قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في إجراء احترازي بعدما تعرض لمشكلة في أوتار الركبة.
وذكر النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب كان قد استدعى بروز للمشاركة في مباراة جمهورية أيرلندا الودية وكذلك مواجهتي بلجيكا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية.
وأضاف أنه رغم ثقة ساوثجيت في بروز، إلا أنه تم الاتفاق على أن يظل اللاعب مع ناديه خلال فترة التوقف لتلقي العلاج اللازم والخضوع لفترة راحة قبل عودة منافسات الدوري الإنجليزي.
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