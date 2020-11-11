شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحدد فترة غياب أرنولد في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن أرنولد سيغيب عن مباريات ليفربول أمام ليستر سيتي وأتالانتا وبرايتون عقب العودة من فترة التوقف الدولي. تعرض أرنولد للإصابة خلال لقاء مانشستر سيتي الأخير، لتربك حسابات مدربه يورجن كلوب، والذي تلقى صدمة قوية بإصابة مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، تلاها إصابة بديله فابينيو. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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