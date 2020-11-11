شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مستقبل وطن يصعد دوري الدرجة الثانية القسم الثالث لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نادى مستقبل وطن لكرة القدم، على صعوده إلى القسم الثالث بدورى الدرجة الثانية.

ووجه رشاد، فى تصريح له، اليوم الثلاثاء، تحية شكر وتقدير للمسؤولين ولجميع اللاعبين والإداريين والجهاز الفنى، على ما بذلوه من جهد وعرق، وبقدر ما كانوا رجالًا على قدر التحدى والإصرار والعزيمة منذ انطلاق فعاليات المسابقة، مؤكدًا أنهم آمنوا بذاتهم وبقدراتهم وبحلمهم فاستحقوا بكل جدارة تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن الانتصار يضع جميع اللاعبين أمام تحدٍ جديدٍ للتأكيد أن صعودهم وانتصاراتهم لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتاج جهد وعرق وحلم والتزام فنى وسلوكى، وتحلى بالخلق الرياضى، وبالروح الرياضية.

وتابع: "أصبح نادى مستقبل وطن، إضافة قوية ومهمة للرياضة المصرية، وإضافة ستزيد من عوامل المنافسة والصراع بما يصب فى النهاية لتسويق جيد للعبة وللاعبين، وجذب مزيد من الاستثمارات فى المجال، الأمر الذى يجعلنا نستمر فى توجيه كل سبل الدعم للتجربة والوقوف خلفها بكل قوة".