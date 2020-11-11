أحمد شوبير: سيرينو في طريقه إلى الأهلي و«بانون» يتلقى عرضاً خليجياً

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي أحمد شوبير، أن الأورجواني سيرينو، جناح فريق صن داونز الجنوب أفريقي بات على أعتاب الانتقال للنادي الأهلي. وأوضح شوبير عبر قناة «أون تايم سبورتس» :«الأهلي اقترب من سيرينو والمفاوضات تسير في طريق جيد ولكن هناك تكتم من إدارة النادي الأحمر وفرض نوعاً من السرية على الصفقة». وأضاف:«بدر بانون مدافع الرجاء المغربي تلقى عرضاً خليجياً خلال الأيام الماضية ولكن اللاعب متمسك بالانضمام للأهلي واللعب بقميصه». وعن جيرالدو قال:«اللاعب تلقى عرضاً برازيلياً والأهلي يبحث الموافقة عليه». الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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