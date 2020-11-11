شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجو راموس يرفض عرض ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت مفاوضات سيرجوا راموس، وإدارة فريقه ريال مدريد، لطريق مسدود عقب تمسك النادي الملكي بالتجديد لمدافع إسبانيا لمدة موسم واحد، في الوقت الذي يرفض راموس هذا الأمر.
ووفقا لموقع «ماركا» الإسباني، فأن المدافع الإسباني يريد التجديد لمدة 3 مواسم مع ضمان نسب المشاركة في عقده، مما رفضه تمام بيريز، رئيس ريال مدريد.
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