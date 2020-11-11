شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس رحيل بادجي من الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي أحمد شوبير عن أخر تطورات رحيل السنغالي أليو بادجي عن قيادة خط هجوم الأهلي. وقال شوبير عبر أون تايم سبورتس:«الاتحاد السكندري يرغب بشدة في استعارة اللاعب لمد ة موسم واحد وهو الأمر الذي يرحب به الأهلي». وأتم حديثه:«القرار في يد اللاعب والأهلي سيقوم بعرض الأمر على بادجي». وكان موسيماني قد أعطى إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل المهاجم السنغالي لعدم القناعة بمستواه الفني. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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