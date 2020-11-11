شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم يقود هولندا أمام إسبانيا بدلا من فان دايك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرانك دي بور، مدرب هولندا، أن جورجينيو فينالدوم سيحل محل زميله في ليفربول المصاب فيرجيل فان دايك كقائد للمنتخب الوطني، وسيكون تيم كرول الحارس الأساسي في مباراتين بدوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل. وكانت هذه ضمن عدة قرارات كان على دي بور اتخاذها قبل 3 مباريات للمنتخب الهولندي في غضون 7 أيام.
ويلتقي هولندا أولا مع إسبانيا وديا اليوم الأربعاء في أمستردام، ثم تستضيف البوسنة في دوري الأمم يوم الأحد القادم، وتنهي مشوارها بمواجهة بولندا خارج الديار يوم الأربعاء التالي. وقال دي بور، في مؤتمر صحفي: «يجب أن يخوض اللاعبون العديد من المباريات، نحن الآن في انتظار الإصابة التالية. هذا يوضح الجدول المزدحم الذي نواجهه».
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الوضع في مصر
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اصابات
109,422
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تعافي
100,439
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وفيات
6,380
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