مدرب توجو: تمنيت وجود لابا كودجو في مباراتي مصر ونفتقد للخبرة ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كلود لوروا المدير الفني الفرنسي لمنتخب توجو أنه كان يتمنى تواجد المهاجم لاباكوجو في مواجهتي مصر بتصفيات أمم أفريقيا. ويواجه منتخب مصر نظيره التوجولي يومي 14و 17 من نوفمبر الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا. وقال الفرنسي في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«كنت أتمنى مشاركة لابا كودجو ولكن النادي الاماراتي رفض سفره إلى مصر». وأردف:«سنحاول تعويض غياب اللاعب، وغياب الخبرة عن اللاعبين تسببت في خسارة 5 نقاط في الجولتين الماضيتين، ونسعى للتعويض خلال مباراتي مصر». الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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