شكرا لقرائتكم "يد" الزمالك: هناك تحركات تخدم مصالح الأهلي من اتحاد اللعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة عبد البارى رئيس جهاز كرة اليد في نادي الزمالك أن مايحدث من تأجيل لقاء الزمالك والأهلي في بطولة الدوري يصب في مصلحة النادي الأحمر، مؤكدًا أن اتحاد اليد يعمل لخدمة مصالح الأهلي.

و قرر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر تأجيل أخر جولتين من حسم بطولة الدوري الموسم الحالي 2019-2020 إلى يوم 28 و 29 نوفمبر بدلا من 12 و 13 نوفمبر .

وقال “عبد البارى” : ” الزمالك وأندية أخرى قولنا الدوري ميكملش واحنا الأول في اليد والأهلي طلب العودة، وعاد الدوري وتأهل فرق وهبطت أخرى، وكله تمام واتقال إن المباراتين المؤجلتين هيتلعبوا في فترة التوقف بين الدورين”.

وأشار :” بعدها جالنا جواب في أول 10 أن المباراتين هيتلعبوا 10 و12 ووافقنا وقولنا ياريت نعرف مواعيد الكأس كمان اشترطنا خوضهم بالقوائم القديمة والأندية واقفت والأهلي اعترض وبعدين وافقوا”.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” على قناة “الزمالك” : “الاسبوع اللي فات فوجئنا ان الاهلي طلب تأجيل مباراة الزمالك لفترة ما بين الدورين لأسباب فنية بسبب خروج لاعبين من عنده”

وتابع:”الاتحاد قالنا اعطونا فرصة نسأل هل نلعب بالقوائم القديمة وبعد 4 أيام بعت قالنا موافق، وبعدها اتفاجئنا بالأهلي طلب التأجيل”.

وواصل ” عبد البارى” :”فيه لاعب من النادي الأهلي قالوا جاله كورونا قولتلهم ايه المشكلة

الموقف الإنساني الوحيد اللي اتعمل كان موقفنا مع نادي الرجاء، طلبوا ناحل اسبوع قولنا ماشي فوجئنا النهارده أن جالنا خطابين باكمال الدور الأول وتأجيل المباراتين بعدهم”.

وتابع :” كده يبقى الأهلي اللي مشى كلمته انا عندي استعداد الاعب الأهلي بكره، واحنا كنادي منضبطين جدا في كلامنا وبعتنا جواب بأننا نلعب في أي وقت واي مكان”

وأكد :”كل اللي بيحصل ده لخدمة الأهلي، و لوكانوا كملوا الدوري عادي زي كل الناس كان خلص واللي حصل النهارده بتأجيل هو رغبة الأهلي والاتحاد نفذ لهم رغبته”

وأتم :” بقول لجمهور الزمالك أننا لم نتخاذل في هذا الموضوع وفاهمين اللي بيحصل ونوعدكم أن الدوري لينا”

وأرسل مسئولو نادي الزمالك خطاب رسمي إلى الإتحاد المصري لكرة اليد للإحتجاج على تأجيل مباريات حسم دوري كرة اليد الموسم الحالي 2019-2020.