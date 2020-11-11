شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: هذه كواليس هروب لاعبى دجلة وتنتظرنا مباريات شرسة بشمال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، أنه تفاجئ بعدم تواجد كريم محمد وأحمد شريف لاعبى وادى دجلة مواليد 2003 فى معسكر المنتخب.

وقال ربيع خلال تصريحات تليفزيونية: "كريم محمد وأحمد شريف لاعبى وادى دجلة من مواليد 2003، وأنا أسعى لتحضير أجيال، كنا نلعب مباراة يوم الأربعاء وتجمعنا بعد ذلك يوم الجمعة".

وأكمل مدرب منتخب الشباب: "مساء يوم الجمعة فى معسكر المنتخب، تفاجئهم بأنهم غير متواجدين، وعلمت أن إدارى دجلة تحدث وقال لهم إن مدرب الفريق يريدكم أن تحضروا معه التحضيرات منذ اليوم الأول".

وتابع ربيع ياسين: "لا يوجد مشكلة فيما حدث فهم مازالوا صغار، لكن يهمنى أن أصنع أجيالا تقدم أفضل شيء ونتائج للبلد، ومن الصعب عودتهم مرة أخرى فأنا أعمل بنظام".

وأكد ربيع ياسين: "من المهم الاستعداد الجيد قبل بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم، وأبحث عن مصلحة المنتخب، ومن المهم أن نستعد جيدا ويكون هناك شغل فنى وترتيب، فنحن مقبلين على بطولة شرسة وقوية جدا".

وأكمل: "سنسافر يوم 13 ديسمبر وأول مباراة ستكون يوم 15 من الشهر ذاته، وسنواجه منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا".

وتابع: "أنا أتواجد فى معسكر مفتوح حاليا وهذا هو الأسبوع الثانى عشر فى ترتيبات البطولة، خضنا مباراة ودية ولدينا مباراة مع بتروجت اليوم، بالإضافة أننا سنخوض 6 مباريات ودية أخرى بالفترة المقبلة، كما أن اللاعبين بدأوا فى الانضمام للمعسكر".