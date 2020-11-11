شكرا لقرائتكم كلاكيت عاشر مرة .. الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم وعدم العودة للملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عصام الحضري حارس مرمى الاهلى و الزمالك و الإسماعيلي و منتخب مصر السابق إعتزاله كرة القدم وعدم العودة لممارسة كرة القدم كحارس مرمى خلال الفترة المقبلة و أنه لن يعود للممارسة كرة القدم مرة أخرى ، ويبحث حالياً عن عروض للتدريب.

وتابع عصام الحضري عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق : هناك أكثر من شخص طالبني بالعودة للملاعب ، ولكن كنت أنظر للموضوع من ناحية الإضافة سواء تاريخيا أو فنيا وليس ماديا ولكن رسمياً قررت إعتزال كرة القدم ، و البحث عن عروض تدريب، مؤكداً أن هناك عروض تدريبية خلال الفترة المقبلة سيعلن عنها، و أنه كان يتمني تدريب حراس منتخب مصر.

يذكر أن عصام الحضري أعلن أكثر من مرة إعتزاله كرة القدم ولكنه يعود للملاعب في حالة تلقيه عروض ، وأيضا إعلانه أكثر من مرة جاهزيته للعودة للملاعب في حالة تلقيه عرض جيد.