شكرا لقرائتكم طبيب الإسماعيلى يكشف مدة غياب محمد فوزى عن تدريبات الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد فوزى حارس المرمى يعانى من آلالام قوية فى مفصل الركبة.

وأضاف :"بعد خضوعه لجلسات العلاج تم عرض الحارس على الدكتور أحمد عبد العزيز استشاري جراحة العظام و المفاصل الصناعية الذى أكد على سلامته وحاجته لخوض تدريبات تقوية على أن ينتظم بعدها بالتدريبات الجماعية".

وأكمل طبيب الدراويش :”محمد فوزى سيخضع لتدريبات تقوية على مدار عشرة أيام ، سيكون بعدها جاهزا للمشاركة بالتدريبات بشكل طبيعى ضمن صفوف الفريق”.

ونجح مجلس الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.