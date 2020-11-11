شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يسعى للتعاقد مع مهاجم ومساك قبل إرسال القائمة الأولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق نادى الاتحاد السكندرى الزمن لتدعيم قائمته قبل 24 ساعة من إرسال القائمة الأولى ، بعدما استقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على ضم مهاجم وقلب دفاع فى الوقت الذى لم يتوصل فيه النادى لاتفاق مع أى لاعب لضمه حتى الآن، وعلى الرغم من تدأول أحبار عن اقتراب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المنتهية إعارته مع الجونة إلا أن محمد مصيلحى رئيس النادى أكد لـ"الخليج 365" أن مهاجم المنتخب الأولمبى خارج حسابات النادى فى الوقت الحالي.

ومن جانبه ، أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق ، أن الجهاز ألفنى استقر بنسبة 99% على لاعبى ألفريق ضمن القائمة الأولى وسيتم أرسلها إلى محمد مصيلحى رئيس النادى قبل الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة القادمة، حيث تنتهى المهلة المحددة للقائمة الأولى غدا الأربعاء ، وتأكد بصفة نهائية خلو القائمة الأولى من نور السيد وأسامة العزب وأيمن غباشى، ومن الوارد خلو القائمة من عدد آخر من اللاعبين.

وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى تمسكهم بالحراس الثلاثة فى الموسم المقبل، وهم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، وأنه لا نية مطلقا للتفأوض مع أى حارس آخر سواء من داخل الإسكندرية أو خارجها، ورفض مصدر مسئول بالاتحاد السكندرى الزج باسم ناديه من بعض وكلاء اللاعبين لزيادة أسعار البعض وتسويقهم بالشكل الكافى على حساب زعيم الثغر، فى ظل السياسة التى ينتهجها مجلس الإدارة الحإلى بالتعاقد مع اللاعبين بناءً على رؤية من حسام حسن المدير الفني الحإلى للفريق.