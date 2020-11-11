شكرا لقرائتكم لؤى وائل: تعرضنا للسباب من لاعبى الزمالك ورفضت دور الموظف بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف لؤى وائل مدافع الجونة، عن كواليس لقاء فريقه أمام الزمالك الموسم قبل الماضى، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2/2 فى الدوري.

وقال وائل فى تصريحات تليفزيونية: "تعرضنا لألفاظ خارجة من لاعبى الزمالك، كانوا فى حالة عصبية كبيرة ولهم العذر فى ذلك لأن عدم فوزهم باللقاء سيؤدى إلى خسارتهم بطولة الدوري".

وواصل مدافع الجونة: "كنا نخوض اللقاء بهدوء شديد لكن تعاهدنا على إثبات أنفسنا، خاصة أن البعض حاول التقليل من فريق الجونة قبل المباراة".

وأضاف لؤى وائل: أن مباريات فريقه مع بيراميدز بيقدموا خلالها أداء مميز جدا، ومع الفرق الكبيرة بشكل عام بنقدم مباريات على أعلى مستوى.

وتابع مدافع الجونة: رحلت عن الأهلى لرفضى دور الموظف، ولم أحصل على فرصة للمشاركة ولذلك قررت الرحيل عن الأهلى، لأننى أرفض فكرة تقاضى راتب سنوى دون مشاركة، أريد دائما أن يكون لى بصمة مع أى فريق أمثله.