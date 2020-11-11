شكرا لقرائتكم الحضري: لن أعمل مدربا إلا بالأهلي أو المنتخب.. والشارة مش هتضيف لـ صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عصام الحضري الحارس الأسطوري لمنتخب مصر انتقادات لمسئول الكرة المصرية قائلا: "العالم كله يحاول الاستفادة من اساطيره في المكانة التي وصلوا اليها ما عدا مصر ولازم تجيبه تتعلم منه وفيه ناس عملت اسمها من الصغر وعمل لبلده والكل بيحاول يستفيد من الخبرات دي الا هنا وفيه ناس متعرفش حاجة وملبستش تيشرت منتخب مصر وموجودة".

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "احمد حسن قائد ويحاول خدمة الجميع وشخصية لا تتكرر واحمد حسن نسخة واحدة فقط لن تتكرر".

وعن أزمة شارة قيادة منتخب مصر، علق: "عندنا عادات وتقاليد في منتخب مصر في منح شارة المنتخب بالاقدمية وملناش جعوة بالعالم والقصة كلها فيه غلط وملناش دعوة بمحمد صلاح الشارة لا هترفع منه ولا هتقلل منه ولا اي حاجة"، متابعا: "انت عملت ازمة بسبب شارة المنتخب ليه واحمد فتحي كان من حقه يحمل شارة المنتخب لانه اللعيب بيستنى دوره لحد ما يشيلها واستبعاد احمد فتحي ليس بسبب فني وتوقعت استبعاده منذ الاعلان عن قميص المنتخب".

كشف: "اعتزلت كرة القدم نهائيا ولا افكر في العودة للملاعب مرة أخرى ومش هشتغل تدريب الا في حاجتين منتخب مصر او مدرب خارجي او الاهلي".