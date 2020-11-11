شكرا لقرائتكم عمرو أنور: موسيمانى عقد اجتماع مع مسئولى قطاع الناشئين بطلب من الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو أنور مدرب فريق الشباب بالأهلي، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء عقد اجتماعًا مع مسئولى قطاع الناشئين بطلب من محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وتحدث خلالها المدرب عن خطة المرحلة المقبلة، وبعض الأمور الفنية الخاصة بالقطاع.

أضاف أنور خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن موسيمانى استفسر من مسئولى قطاع الناشئين عن التغييرات التى حدثت فى فريق الكرة الأول، بعد مواجهة المقاولون العرب بالدورى، لافتًا إلى إنه أخبر الخواجة بتحسن طريقة بناء الهجمة من أسفل الملعب مع تحسن عملية الاستلام والتسلم بين اللاعبين والضغط على المنافس.

تابع مدرب فريق شباب الأهلى، أن موسيمانى متواضع جدًا وبسيط، كما إنه سعيد للغاية بتولى مهمة القيادة الفنية للمارد الأحمر، ويطمح لتحقيق بطولة أفريقيا، لاسيما وإنه مدرب صاحب خبرات كبيرة وسبق وحقق العديد من الألقاب.

وشهد تدريب الأهلي أمس الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، وجوها شابة جديدة تتوسط الأجواء، حيث تواجد عدد من ناشئ الفريق اثناء اجرائهم لتدريبات اللياقة البدنية.