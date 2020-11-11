شكرا لقرائتكم وادي دجلة يتعاقد مع ثنائى أجنبى دولى بعد إعارة كابو وعبد الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدعم مسئولو نادى وادى دجلة صفوف الفريق الكروى الأول، بلاعبان أجنبيان دوليان خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد أن تم إعارة التونسى رفيق كابو والمغربى عبد الكبير الوادى لصفوف سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليتم افساح المجال لإبرام صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم الفريق، خاصة بعد التعاقد مع التونسى إيهاب المباركى فى صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الترجى التونسى، كما تم تجديد تعاقد محمد عبد المنصف وحسام عرفات لمدة موسمين حتى عام 2022، واللاعب رضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، ومسعد عوض حارس مرمى فريق أسوان، بعد سداد مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى.

وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة، إن مسئولو النادى أنهو الاتفاق مع ثنائى أجنبى دولى سيتم الإعلان عن اسمائهم فور توقيع العقود بشكل رسمى، خاصة وإنهم مع منتخبات بلادهم فى فترة التوقف الدولى الحالية.

ولجأ اليونانى القبرصى بابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، لقطاع ناشئين النادي من أجل البحث عن عناصر مميزة يتم تصعيدها للفريق الأول لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الكروى الجديد، ويأتى ذلك وفقًا لسياسة النادى الدجلاوى الذى اصبح من أبرز الأندية المصرية التى تعتمد على قطاع الناشئين لتدعيم الفريق الأول، ويحقق من وراء ذلك أرباح كبيرة عن طريق بيع هؤلاء اللاعبين للأندية الأخرى.

ومن المقرر أن يصعد بابافاسيليو عدد من اللاعبين الناشئين لتدريبات الفريق الأول، حتى يتمكن من تقييم أدائهم ثم تحديد العناصر التى ستستمر فى الموسم الجديد، فى إطار خطة الجهاز الفنى لتدعيم صفوف فريقه لتفادى الدخول فى دوامة الهبوط التى ظل يعانى منها غزلان دجلة فى الموسم المنصرم، حيث انهى الفريق الموسم فى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة ليهرب من الهبوط للقسم الثانى ويضمن الاستمرار فى الدورى الممتاز.