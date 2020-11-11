شكرا لقرائتكم سمير كمونة يختار التشكيل الأمثل للأهلى أمام الزمالك في نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة نجم الأهلى السابق، أن مصطف محمد مهاجم الزمالك سيسبب ذعرا لخط دفاع الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

وقال سمير كمونة خلال تصريحات صحفية: إن تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك في حالة أن يكون اللاعبون جاهزين يضم محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول، ديانج والسولية وقفشة والشحات وأجايى في الوسط، ومروان محسن في الهجوم".

وتابع سمير كمونة: "الزمالك يمتلك ثُلث هجومى قادر على التسجيل فى أى توقيت، ومصطفى محمد سيسبب "ذعر" لخط دفاع الأهلي، لأنه بيعرف يعمل عمق هجومى ويتميز بقدرته الكبيرة على التعامل مع العرضيات".

وأضاف كمونة: يجب على مدافعى الأهلى تنفيذ رقابة لصيقة على مصطفى محمد فى الحالة الهجومية للزمالك، ومنع الكرة من الوصول له، بالطريقة القديمة وهى أن أحد المساكين يلتزم بمراقبته طول الوقت والثانى يكون ليبرو معطى وراه".

وعن التدريب، أوضح كمونة: "الوكلاء يتحكَّمون فى الكثير من المناصب بالكرة المصرية، ومش عارف أشتغل فى الدورى الممتاز بسبب الوكلاء اللى بيتحكِّموا فى قرارات العديد من رؤساء الأندية".

وتابع كمونة: على رؤساء الأندية عدم الاستماع للوكلاء، والنظر للمُدربين "ذوى الطموح"، والحُكم على المدرب داخل الملعب فقط".

وقال كمونة: "تولِّيت القيادة الفنية لجمهورية شبين فى موقف صعب جدًا، و"عملنا فرقة من جوه فرقة" والحمد لله حقَّقنا هدفنا فى النهاية وبقينا فى الممتاز ب، ورحلت عن جمهورية شبين رغم نجاحي، بعد أن شعرت بعدم التقدير".