شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: سيتم الإعلان عن القرارات الخاصة بالزمالك فور انتهاء اللجنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم الإعلان عن القرارات الخاصة بنادى الزمالك فور انتهاء اللجنة من عملها وانتهاء فحص كل الملفات الموجودة.

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية: "سيتم الإعلان عن القرارات الخاصة بنادي الزمالك فور انتهاء اللجنة من عملها وفور فحص هذه الملفات بشكل قوى جدا وإحنا مش مع حد ضد حد إحنا بنطبق القانون وهناخد وقتنا وهناخد قراراتنا المحسوبة ودى أمانة ربنا هيحاسبنا عليها والأهلى في عينينا والزمالك أيضا في عينينا، والقرارات اللى هناخدها هندافع عنها بكل قوة".

وتابع وزير الرياضة: "استضافة منتخبين كبار مثل البرازيل وكوريا فرصة طيبة لاستكمال تأهيل المنتخب الأولمبى وفرصة كبيرة إننا نعيش فرتة كروية مهمة".

وقال أشرف صبحى: "أوجه رسالة للاعبى المنتخب الوطنى والأولمبى "مصر في قلوبكم" إحنا مرينا بدورتين أفريقيا على أرض مصر، وشوفنا أديه أنك تنظم كويس ومتكسبش وأديه لما تنظم كويس وتكسب فلازم تسعدوا جماهيركم".

وعن ملعب نهائي افريقيا، قال الوزير: "أصدرت تعليماتى وتوجهاتى لإقامة مباراة الاهلى والزمالك فقى نهائي أفريقيا على ارض استاد القاهرة الدولى وتأجيل كل الأعمال الخاصة بالاستاد لما بعد المباريات".