شكرا لقرائتكم الصقر: البدري رفض تدريبي لبيراميدز.. والجوهري أعظم مدرب في تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد حسن نجم لكرة المصرية السابق عن كواليس تواجده في الأهلي، مشيرا: "رفضت الحصول على شارة قيادة الأهلي من أحمد السيد وكان يرغب في مني الشارة في ماراة ودية كنوع من أنواع التقدير.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: سمعت ان أحد اللاعبين داخل الأهلي حارب لعدم انضمامي خوفا من الحصول على شارة القيادة منه.

أردف: حسام البدري فضل قيادتي لبيراميدز في وقت ما وبعد رحيل لافولبي وهادي خشبة طرح اقتراح أن أتولى المهمة والبدري قال خايف ان احمد حسن يتحرق ولكن توليت المهمة فيما بعد في مباراة الداخلية.

أوضح: شوقي غريب أبلغني باختياري أفضل لاعب في بطولة أمم افريقيا 2006 بين شوطي المباراة"، كاشفا: "لو عاد بي الزمن لاتخذت خطوة الانتقال من الأهلي للزمالك لاني رحلت عن الاهلي نادي كبير بسبب مانويل جوزيه وكان يجب ان انضم لنادي كبير مثل الزمالك".

شدد: "أتمنى تولي الحضري تدريب حراسة مرمى الأهلي ولكن صعب أن تحدث في الفترة المقبلة"، مضيفا: "لم اتخذ قرار الترشح في انتخابات اتحاد الكرة ومن الوارد الترشح في الانتخابات، ولكن يستهواني العمل الفني وليس الإداري".

اختتم حديثه: "الجوهري أعظم مدرب في تاريخ الكرة المصرية وحسن شحاتة أكثر من حقق انجازات للكرة المصرية".