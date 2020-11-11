شكرا لقرائتكم أحمد حسن: هناك علامة استفهام على قائمة البدري.. والاختيارات بالاجتهاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حسن نجم الكرة المصرية على اختيارات عناصر منتخب مصر خلال معسكر مباراتي توجو بتصفيت أمم إفريقيا، مشيرا: "اختيارات منتخب مصر طبيعية ومنطقية ويمكن علامة استفهام واحدة او اتنين الاولى محمود كهربا لاعب مهم لمنتخب مصر لولا المشكلة الأخيرة مع محمد فضل فخلت كهربا ميبقاش موجود للمنتخب بناء على طلب اللجنة الخماسية لان اللاعب محول للتحقيق ومينفعش ينضم للمنتخب".

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "كنت شايف رمضان صبحي امتداد لمحمد صلاح ولكن اختار بيراميدز وكنت شايف انه الافضل يكمل في الاحتراف وميستعجلش وان انضمامه للمنتخب علامة استفهام وكان على حساب كهربا وآخر مباراة ليه كانت في شهر 12 وكان المفروض يكون كهربا او كريم طارق البديل".

تابع: "انضمام رمضان صبحي للمنتخب كان مفاجأة بالنسبة لي لانه لا يشارك من فترة طويلة وانضم على حساب لاعبين آخرين جاهزين بدنيا وفنيا وذهنيا ورمضان صبحي من ركائز منتخب مصر وهيكون ليه دور ولكن بعد المشاركة مع بيراميدز".

أشار: "احنا مكناش المنتخب افضل كان فيه كوت ديفوار وغانا والكاميرون ونيجيريا كانوا افضل مننا ولكن عندنا ميزتين مهمتيم ازاي بنلم الفريق والعدالة في الاختيارات وكان الاجتهاد شرط التواجد مع المنتخب وليس بالاسم".

استرسل: "من اكتر البطولات اللي عانينا فيها بطولة 2004 مع محسن صالح في تونس بسبب الاختيارات غير العادلة وغياب الترابط وخرجنا من الدور الاول وكان فيه مشاكل كتير وخسرنا وقتها من الجزائر وكانوا ناقصين واحد وهذا ما اخشاه في المنتخب الحالي".

أوضح: "حدث تاريخي اقامة نهائي افريقيا بين فريقين مصريين واتمنى استغلال الحدث امثل استغلال في تحسين صورة مصر سواء من اجهزة الدولة او المسئولين عن الرياضة او الاعلام أو الجماهير واتمنى التعصب الزيادة عن اللزم وحالة التهييج تهدى شوية وعايزين الحدث يطلع يليق بمكانة واسم مصر".