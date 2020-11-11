شكرا لقرائتكم كمونة: مصطفى محمد سيسبب "ذعر" لخط دفاع الأهلي في نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة نجم الأهلى السابق، أن مصطف محمد مهاجم الزمالك سيسبب ذعرا لخط دفاع الأهلى، في نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

وقال سمير كمونة خلال تصريحات صحفية: "الزمالك يمتلك ثُلث هجومي قادر على التسجيل في أي توقيت، ومصطفي محمد سيسبب "ذعر" لخط دفاع الأهلي، لأنه بيعرف يعمل عمق هجومى ويتميز بقدرته الكبيرة على التعامل مع العرضيات".

وأضاف كمونة: يجب على مدافعي الأهلي تنفيذ رقابة لصيقة علي مصطفي محمد في الحالة الهجومية للزمالك، ومنع الكرة من الوصول له، بالطريقة القديمة وهى أن أحد المساكين يلتزم بمراقبته طول الوقت والثانى يكون ليبرو معطى وراه".

وعن التدريب، أوضح كمونة: "الوكلاء يتحكَّمون في الكثير من المناصب بالكرة المصرية، ومش عارف أشتغل في الدوري الممتاز بسبب الوكلاء اللي بيتحكِّموا في قرارات العديد من رؤساء الأندية".

وتابع كمونة: على رؤساء الأندية عدم الاستماع للوكلاء، والنظر للمُدربين "ذوي الطموح"، والحُكم علي المدرب داخل الملعب فقط".

وقال كمونة: "تولِّيت القيادة الفنية لجمهورية شبين في موقف صعب جدًا، و"عملنا فرقة من جوه فرقة" والحمد لله حقَّقنا هدفنا في النهاية وبقينا في الممتاز ب، ورحلت عن جمهورية شبين رغم نجاحي، بعد أن شعرت بعدم التقدير".