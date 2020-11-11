شكرا لقرائتكم محمد صلاح يختار تشكيل الزمالك الأمثل لمواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح مدرب نادى الزمالك السابق، أن الفوارق الفردية ستحسم نتيجة مباراة الأهلى والزمالك فى المباراة التى ستقام فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى.

وقال محمد صلاح فى تصريحات تليفزيونية: "زيادة معلول الهجومية وتأخُّره فى العودة للمساندة الدفاعية نقطة ضعف كبيرة يُمكن للزمالك استغلالها فى مباراة القمة، والفوارق الفردية ستحسم نتيجة مباراة الأهلى والزمالك".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "الأهلى يعتمد تحت قيادة موسيمانى على البداية بالهجمة من الخلف، فـ إذا لعب باتشيكو على الضغط العالى سيُجبِر لاعبى الأهلى على تغيير الأسلوب والاعتماد على التمريرات الطولية التى لا يُجيدوها".

واختار محمد صلاح التشكيل الأمثل للزمالك أمام الأهلى كالتالى: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وحازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى الدفاع، وطارق حامد وفرجانى ساسى وأوباما وزيزو وبن شرقى فى الوسط، ومصطفى محمد فى الهجوم".