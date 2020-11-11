شكرا لقرائتكم مدرب منتخب توجو: ثلاث أيام قبل مواجهة مصر أمر جنونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كلود لو روا المدير الفنى لمنتخب توجو، وصول بعثة فريقه منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولى، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم 14 نوفمبر الجاري قبل مواجهته مرة أخرى 17 من الشهر نفسه في توجو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، موضحًا أن البعثة تأخر وصولها إلى القاهرة 48 ساعة بسبب بعض الصعوبات وتعرضه لوعكة صحية، إلا أن الأمور أصبحت على ما يرام حاليًا.

وقال المدير الفنى لمنتخب توجو، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" عبر شاشة "أون تايم سبورت" : "ربما وجود ثلاث أيام فقط قبل مواجهة منتخب مصر هو أمر جنونى لإنها فترة قصيرة جدًا، خصوصًا وأن المباريات كانت متوقفة بسبب كورونا، واللاعبون قطعوا ألاف الكيلو مترات للوصول إلى القاهرة، وربما سنجد صعوبة هنا بسبب الإرهاق، وأنا غاضب من هذا الأمر".

أضاف: "لاعبينا صغار السن ويفتقدون الخبرة، وخسرنا أمام جزر القمر رغم الأداء الجيد، ونسعى للعودة مرة أخرى أمام منتخب مصر، وسنؤدى المباراة بجد لتعويض نزيف النقاط، وأنا أعرف نجوم منتخب مصر لإنهم على قمة كرة القدم مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وغيرهم، وكنت أتمنى أن يشارك لابا كودجو في هذه المباراة، لكن سنقاتل لتعويض غياب اللاعب".

وبدأ المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، مرحلة الجد استعدادا لمواجهتى توجو، وضمت قائمة المنتخب الوطني كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.