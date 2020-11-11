شكرا لقرائتكم الصقر: البدري بيصدر المشاكل لنفسه.. ولو بلعب مكنش يجرؤ يسحب الشارة مني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق على المشاكل التي تعيشها الكرة المصرية، موضحا: "عندنا مشكلة اننا ازاي بنهدم رمز بعكس الحال في الخارج يصنعون الرموز بدليل ما حدث مع كلوزه الذي تم استدعائه للمشاركة في المونديال وليكون الهداف التاريخي في كأس العالم".

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "احزن من السوشيال ميديا انه لاعب ملعبش 7 مباريات بس عرف يقصف جبهات ويبوس التيشرت وياخد نجومية والجيل الحالي عرف ازاي يقصف الجبهات عشان يستقطب الجماهير وفيه لعيبة بتتنقل من مكان لمكان بالسوشيال ميديا وفيه اندية بتحركها السوشيال ميديا".

أردف: "موضوع ضياع كأس امم افريقيا بلبلة بدون لازم وكاس افريقيا الموجود في اتحاد الكرة ده نسخة تمنه 20 الف جنيه مش دهب خالص.. والكأس اللي عندي نسخة عملتها بـ5 آلاف جنيه".

أشار: "لو كنت كابتن منتخب مصر في الوقت الحالي مكنش حد هيقدر يستجري انه يفتح موضوع التنازل عن الشارة معايا ومستغرب من طلب سحب الشارة من احمد فتحي".

واصل: "لو هنبص على قيمة احمد فتحي وتاريخه لعب لعب كل البطولات الدولية وهو لاعب مجتهد ومنضبط وذو شخصية قوية وعنده المميزات اللي تأهله يكون قائد للمنتخب وهو امتداد للجيل اللي صنع تاريخ الكرة المصرية".

أشار: "استبعاد احمد فتحي ليس استبعاد فني ومش عارف ليه حسام البدري بيصدر المشاكل دائما لنفسه والمنتخب في حاجة لاحمد فتحي وهو من اللعيبة القادرة على لم الفرقة وكنت اتمنى وجوده في المنتخب وكنوع من انواع التحفيز ومحتاج كل واحد مهم".