الحضري: اعتزلت نهائيا.. وشارة القيادة لن تزيد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عصام الحضري حارس وقائد منتخب مصر السابق، أن هناك عادات وتقاليد تخص منتخب مصر، مشيراً الى أنه اعتزل كرة القدم نهائياً.

وقال الحضري في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس2" "ليس لنا شأن بما يحدث في أوروبا والعالم، لدينا في منتخب مصر عادات وتقاليد خاصة".

وأكمل "الأمر ليس له علاقة بصلاح وقيمته، هو لاعب كبير، وشارة القيادة لن تقلل منه أو تزيده، هناك من افتعل تلك الأزمة في المنتخب".

وشدد "لقد اعتدنا في مصر منذ لعبنا كرة القدم أن الشارة بالأقدمية، لاعب يُسلم الأخر، لكن هناك من اخترع تلك الأزمة".

وأضاف "الأمر ليس وليد المعسكر الأخير، لكنه منذ أول معسكر لمنتخب مصر مع الجهاز الحالي، ولم يكن لائقاً اقحام محمد صلاح في الأزمة، جميع اللاعبين زملاء ولا يجب أن يحدث أزمة بينهم".

وكشف "كان هناك تواصل معي بالفعل بخصوص العودة للملاعب، لكن في النهاية الأمر لن يضيف لتاريخي، وبالتالي لا يوجد جديد، لقد اعتزلت كرة القدم نهائياً".

وتابع "أتدرب مثلما يتدرب الجميع، هذا أصبح أسلوب حياة بالنسبة لي".

واختتم "حالياً أعمل لكي استعد جيداً لدخول مجال التدريب والحصول على شهادات ودورات تدريبية، لن أدرب إلا منتخب مصر أو المنتخبات الأخرى لو هناك عروض".