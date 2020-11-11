أحمد حسن: لم يجرؤ أحد على سحب شارة المنتخب مني لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - استنكر أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني السابق، الطلب من أحمد فتحي التنازل عن شارة القيادة في المنتخب لصالح محمد صلاح، محترفنا المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي.

ورد حسن، عما كان سيفعل"لو كان في المنتخب وطُلب سحب الشارة منه"، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "جمهور التالتة"، قائلًا:"لم يجرؤ أحد على ذلك"، مضيفاً:"حسام البدري هو من أثار الأمر ولم يكن يصح ذلك وصلاح قال في أخر لقاء له أن الشارة ستضع عليه ضغوطاً ولا يصح أن يطلبها في ظل وجود عبدالله السعيد وأحمد فتحي وهذا شيء يحترم منه".

وتابع لاعب المنتخب السابق:"أحمد فتحي خاض كل البطولات القارية الدولية فهو قيمة كبيرة ولاعب منضب وصاحب شخصية جيدة وأشياء أخرى تؤهله لارتداء شارة المنتخب، أنت تتحدث عن لاعب لديه تاريخ وقيمة كبيرة ومجتهد وشخصية قادرة على أن (يشيل فريق) لو الأمر كان بين الشناوي وحجازي والنني وصلاح وهم قريبون في السن من بعضهم كانت من السهل أن تنتقل شارة القيادة لصلاح ولكن ليس أحمد فتحي".

واسترسل لاعب المنتخب الوطني الساببق:"حسام البدري شخص ذكي ولا أعلم لماذا يُصدّر مشاكل لنفسه واستبعاد فتحي من قائمة المنتخب ليست أمر فني، المدير الفني (باكيدج) والأمور السيكولوجية مهمة وعندما يكون لديك لاعب مثل أحمد فتحي أحد الباقين من الجيل الذهبي اجلس مه وتحدث والمنتخب الآن في حاجة له فأحمد توفيق الأفضل تواجده في خط الوسط كما يلعب فتحي أساسياً في وجود هاني في النادي الأهلي".

وأتم اللاعب المُلقب بـ "الصقر"، تصريحه بالإشارة إلى أنه لم يكن أساسياً في كأس أمم أفريقيا 2008 في البداية ولكنه كان يقوم بدوره "بلم الفريق".