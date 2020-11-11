الاتحاد يعلن رغبته في ضم بادجي من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن هناك تواصل يتم مع مسؤولي النادي الأهلي بشأن التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.

وقال مصيلحي في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "حسام حسن وجد أن الاتحاد السكندري حالياً يمتلك قوام فريق محترم ومميز، بجانب مجموعة من الشباب، طلب التدعيم في بعض المراكز".

وأكمل "عمار حمدي اضافة كبيرة للفريق ولاعب جيد جداً، كريم يحيى لاعب مميز في الدفاع وتدرب كثيراً مع حسام حسن منذ كان في سموحة".

واستمر "استمرار سيسيه معنا أمر رائع جداً والحفاظ عليه مكسب، لو تعاقدنا مع لاعب حر لم يكن ليستمر معنا كل تلك الفترة، هل هناك اعارة 4 مواسم، استمراره مكسب بكل تأكيد".

وأضاف "حسام عاشور قيمة كبيرة جداً، بجانب نجوم الفريق المتواجدين حالياً، في وجود شخصية قوية مثل حسام حسن وأيضا إبراهيم حسن إن شاء الله نستطيع تحقيق أمر جيد".

وشدد "بعد مد فترة القيد أصبح هناك فرصة لنا من أجل البحث عن لاعبين أخريين، لدينا مباراة هامة في كأس مصر أمام الأهلي، نحلم بكل تأكيد تحقيق اللقب".

واختتم "هناك تواصل مع محمود الخطيب وأمير توفيق بشأن بادجي، أتمنى أن ينتهي التفاوض بشكل إيجابي، بعد مد فترة القيد والفريق لديه نهائي أفريقي قد تتغير الأمور، خلال أيام سيتم حسم الأمر".