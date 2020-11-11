فرج عامر: مبروك على الأهلي بدر بنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن فرج عامر، رئيس سموحة، انتهاء آمال النادي في استعارة خدمات المغربي بدر بنون، مدافع الرجاء المغربي القريب من الانتقال للأهلي، بعدما قرر اتحاد الكرة مد فترة القيد المحلي.

وقال فرج عامر، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "كنا نرغب في استعارة بدر بنون صفقة الأهلي المقبلة لمدة 3 أشهر بسبب الموعد القديم لغلق باب القيد".

وأضاف: "ولكن بعدما قرر اتحاد الكرة مد فترة القيد المحلي إلى ما بعد يوم 18 نوفمبر، فلن يكون الأهلي في ورطة في نهائي إفريقيا بسبب عدد الأجانب، وبالتالي مبروك على الأهلي بدر بنون".

وكان اتحاد الكرة أعلن لمصراوي مد فترة القيد المحلي حتى 30 نوفمبر تماشيًا مع رغبة الاندية وللتوافق مع موعد إغلاق القيد الأفريقي (طالع التفاصيل).

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أيام قليلة من موعد انطلاق النسخة الجديدة للمسابقة.